Hayatına sahip çık

Demet Akalın, önceki akşam Sahne İstanbul'da müzik ziyafeti verdi. Sanatçı, "Kayıplarımız için yas tutarken çocuklarımız ve geleceğimiz için yaşama daha sıkı sarılmamız gerekiyor" diyerek herkese "Hayata sahip çık!" çağrısında bulundu.