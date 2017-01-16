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Hayatına sahip çık

Hayatına sahip çık
Demet Akalın, önceki akşam Sahne İstanbul'da müzik ziyafeti verdi. Sanatçı, "Kayıplarımız için yas tutarken çocuklarımız ve geleceğimiz için yaşama daha sıkı sarılmamız gerekiyor" diyerek herkese "Hayata sahip çık!" çağrısında bulundu.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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