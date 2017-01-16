Gülben’e Ece tokadı

Hürriyet’teki ‘Erhan Çelik, Gülben Ergen’den Ece Erken yüzünden boşandı’ haberi, güzel sunucuyu çıldırttı. Erken, ‘İnsanın kendi çalıştığı gazeteye kendini aklamak için haber yaptırması çirkinlik’ dedi
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in ErhanÇelik'le 2 yıllık evliliğinin bitmesine nedenolarak gösterilen Ece Erken sonundasessizliğini bozdu. İzmirli bir işadamıyla aşkyaşadığı iddia edilen Ergen'in röportajlar yaptığıgazete olan Hürriyet, sanatçıyı aklamak için EceErken'e yüklenince olanlar oldu. Dün Hürriyet'inmagazin eki Kelebek'te yayınlanan haberde Çelik'leErken'in aşk yaşadığı yazılınca ünlü sunucuşu sözlerle hem Ergen'e hem de gazeteye ateşpüskürdü: "Bugün Hürriyet gazetesinin Kelebekekinde hakkımda çıkan asılsız haberle ilgili tümhukuki haklarımdan yararlanacağımı duyururum.İnsanın kendi çalıştığı gazeteyekendini aklamak için haberyaptırması ayrı bir çirkinlik…Erhan Bey'le sadece işle ilgilitüm ekibimle birlikte bir toplantıyaptık. Oğlumun kendisini izlerkençektiğim fotoğrafını yolladığımda bendenkendi instagram hesabında yayınlaması için izinistedi. Aramızdaki diyalog sadece budur! İnsanlarmaalesef bazı hataları ortaya yalan haberatarak kapatmaya çalışıyor! Günahımı alan kimvarsa önce Allah'a sonra da yargıya hesap verecek!Koskoca Hürriyet'e maşa olmak yakışmadı!"
GEÇ GELEN ÖZRE SİTEM
Ergen, sosyal medyada kendisi için sert bir mesaj yayınlayan Erken'e akşam saatlerinde "Güzel kız, takma kafana böyle şeyleri. Ben her zaman yanındayım" diye yazdı. Erken ise Ergen'e şöyle dedi: "Keşke haber çıkar çıkmaz açıklama yapsaydın. Çok kırıldım. Yalnız başına mücadele eden bir anne olarak beni en iyi senin anlaman gerekiyordu."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.