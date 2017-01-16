Gülben’e Ece tokadı

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in Erhan Çelik'le 2 yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilen Ece Erken sonunda sessizliğini bozdu. İzmirli bir işadamıyla aşk yaşadığı iddia edilen Ergen'in röportajlar yaptığı gazete olan Hürriyet, sanatçıyı aklamak için Ece Erken'e yüklenince olanlar oldu. Dün Hürriyet'in magazin eki Kelebek'te yayınlanan haberde Çelik'le Erken'in aşk yaşadığı yazılınca ünlü sunucu şu sözlerle hem Ergen'e hem de gazeteye ateş püskürdü: "Bugün Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde hakkımda çıkan asılsız haberle ilgili tüm hukuki haklarımdan yararlanacağımı duyururum. İnsanın kendi çalıştığı gazeteye kendini aklamak için haber yaptırması ayrı bir çirkinlik… Erhan Bey'le sadece işle ilgili tüm ekibimle birlikte bir toplantı yaptık. Oğlumun kendisini izlerken çektiğim fotoğrafını yolladığımda benden kendi instagram hesabında yayınlaması için izin istedi. Aramızdaki diyalog sadece budur! İnsanlar maalesef bazı hataları ortaya yalan haber atarak kapatmaya çalışıyor! Günahımı alan kim varsa önce Allah'a sonra da yargıya hesap verecek! Koskoca Hürriyet'e maşa olmak yakışmadı!"



GEÇ GELEN ÖZRE SİTEM

Ergen, sosyal medyada kendisi için sert bir mesaj yayınlayan Erken'e akşam saatlerinde "Güzel kız, takma kafana böyle şeyleri. Ben her zaman yanındayım" diye yazdı. Erken ise Ergen'e şöyle dedi: "Keşke haber çıkar çıkmaz açıklama yapsaydın. Çok kırıldım. Yalnız başına mücadele eden bir anne olarak beni en iyi senin anlaman gerekiyordu."