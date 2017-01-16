Ceylan’ın yaz tatili

Sosyetik güzel Ceylan Çapa,tatil için gittiği Meksika'da ilginç anlaryaşıyor… Aşk hayatında yüzü bir türlügülmeyen Çapa, 'Day Zero Festival'ekatılarak bol bol eğlendi. Tropikalbir ormanın içerisinde ünlü DJ'lerinçaldığı parçalarla dans edensosyetik güzel, festivalinruhuna uygunolarak da yüzünükristallerle süsledi.Yöre halkınınateş etrafındagerçekleştirdiğidansı da ilgiyleizleyen Çapa,Tulum plajındadenize girerek dekış ortasındayazı yaşadı.
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