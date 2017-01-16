Ceylan’ın yaz tatili

Sosyetik güzel Ceylan Çapa, tatil için gittiği Meksika'da ilginç anlar yaşıyor… Aşk hayatında yüzü bir türlü gülmeyen Çapa, 'Day Zero Festival'e katılarak bol bol eğlendi. Tropikal bir ormanın içerisinde ünlü DJ'lerin çaldığı parçalarla dans eden sosyetik güzel, festivalin ruhuna uygun olarak da yüzünü kristallerle süsledi. Yöre halkının ateş etrafında gerçekleştirdiği dansı da ilgiyle izleyen Çapa, Tulum plajında denize girerek de kış ortasında yazı yaşadı.