Begüm’e eş desteği

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Başrollerinde Begüm Kütük'le Hakan Meriçliler'in yer aldığı '1000'de 1 Gece Diyalogları' oyunu önceki akşam Zorlu PSM'de görücüye çıktı. Ünlü isimlerin büyük ilgi gösterdiği gecede karikatürist Erdil Yaşaroğlu da eşi Begüm Kütük'ü yalnız bırakmadı.
Doğan SAVAŞ
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Gazete
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