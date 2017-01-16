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Begüm’e eş desteği

Begüm’e eş desteği
Başrollerinde Begüm Kütük'le Hakan Meriçliler'in yer aldığı '1000'de 1 Gece Diyalogları' oyunu önceki akşam Zorlu PSM'de görücüye çıktı. Ünlü isimlerin büyük ilgi gösterdiği gecede karikatürist Erdil Yaşaroğlu da eşi yalnız bırakmadı.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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