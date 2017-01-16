Yol Durumu
  1. Begüm’e eş desteği
  2. Ağırsiklet İvedik

Ayran içti kilo verdi

Ayran içti kilo verdi
Popun iki başarılı ismi kilolarından kurtulmak isteyince kolları sıvadı. Kısa sürede 13 kilo veren Nazan Öncel, sırrını açıkladı. 60 yaşındaki şarkıcı, "6 ayda 2 beden küçüldüm. Nasıl zayıfladığımı merak edenlere; Vegan diyeti yapıyorum'' dedi.

Bir diğer şarkıcı Aynur Aydın ise zayıflığını milli içeceğimiz ayrana borçlu… 37 yaşındaki popçu, 'Emanet Beden' albümünün 4. klibi için sıkı bir diyete girdi. 1 haftada 3 kilo veren Aydın, ayranın tok tutma özelliği sayesinde daha az acıkarak yaptığı diyetin rahat bir şekilde geçtiğini söyledi.
Etiketler: ,
  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar