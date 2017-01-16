Ayran içti kilo verdi

Popun iki başarılı ismi kilolarından kurtulmak isteyince kolları sıvadı. Kısa sürede 13 kilo verenNazan Öncel, sırrını açıkladı. 60 yaşındaki şarkıcı, "6 ayda 2beden küçüldüm. Nasılzayıfladığımı merakedenlere; Vegan diyetiyapıyorum'' dedi.
Bir diğer şarkıcı Aynur Aydın ise zayıflığını milliiçeceğimiz ayrana borçlu… 37 yaşındaki popçu, 'EmanetBeden' albümünün 4. klibi için sıkı bir diyete girdi. 1 haftada 3 kilo veren Aydın, ayranın tok tutma özelliği sayesinde daha az acıkarak yaptığı diyetin rahat bir şekilde geçtiğini söyledi.
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