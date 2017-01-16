Ayran içti kilo verdi

Popun iki başarılı ismi kilolarından kurtulmak isteyince kolları sıvadı. Kısa sürede 13 kilo veren Nazan Öncel, sırrını açıkladı. 60 yaşındaki şarkıcı, "6 ayda 2 beden küçüldüm. Nasıl zayıfladığımı merak edenlere; Vegan diyeti yapıyorum'' dedi.



Bir diğer şarkıcı Aynur Aydın ise zayıflığını milli içeceğimiz ayrana borçlu… 37 yaşındaki popçu, 'Emanet Beden' albümünün 4. klibi için sıkı bir diyete girdi. 1 haftada 3 kilo veren Aydın, ayranın tok tutma özelliği sayesinde daha az acıkarak yaptığı diyetin rahat bir şekilde geçtiğini söyledi.