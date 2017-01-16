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Ağırsiklet İvedik

, 16 Şubat’ta vizyona girecek. Filmde İvedik, halter ve boks gibi birçok spor dalında hünerlerini sergileyecek

Ağırsiklet İvedik
Kahkaha severlerin merakla beklediği Recep İvedik 5, "Beklediğimize değdi" dedirtti. Serinin ilk 4 filminde olduğu gibi birbirinden komik sahneleriyle dikkat çeken filmde Recep İvedik, bu kez sportif halleriyle beyazperdede… Şahan Gökbakar, yeni filmiyle kahkahanın garanti olduğunu bir kez daha ispatladı. Recep İvedik, 5. filmde sporun her alanında boy gösteriyor. Bambaşka bir yönüyle izleyeceğimiz İvedik; gülle, güreş, halter, uzun atlama ve eskrim gibi alanlarda değme sporculara taş çıkartacak...

Recep İvedik 5'in fragmanı yayınlandı
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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