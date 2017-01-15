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Utangaç aşıklar

Utangaç aşıklar
Aşk yaşadıkları konuşulan Şebnem Bozoklu'yla Kerem Fırtına'nın birlikte yer aldığı 'Kaplan Sarılması' oyunu önceki akşam görücüye çıktı. İkili, tiyatro severlerin büyük ilgi gösterdiği oyun sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oyunda tek kişilik performans sergileyen Bozoklu'ya seslendirmesiyle eşlik eden Fırtına, aşk soruları karşısında utandı.
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