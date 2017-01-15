Turkuvaz Medya ödülleri topladı

Radyo TelevizyonGazetecileri Derneği'nin(RTGD) düzenlediğiGeleneksel Medya OscarlarıÖdülleri önceki gün düzenlenentörenle sahiplerini buldu. TurkuvazMedya Grubu törende 5 dalda ödülelayık görüldü. ATV, 'En İyi YarışmaProgramı' ile 'En İyi Kadın Oyuncu';A Haber, 'En İyi Haber Programı' ve'Cengiz Polatkan Özel Ödülü'; A Sporda 'En İyi Spor Programı' dalındaaldığı ödüllerle törene damgasınıvurdu. RTGD Başkanı Vekili ve ATVAnkara Temsilcisi Şebnem Bursalı,törende şunları söyledi:medya 'nın gözdesi"Medya Oscarları adı altındaher sene vermiş olduğumuzbu ödüller için çok titiz bireleme süreci yaşadık. Ödülleriletişim fakültelerindenkatılımlar, jürimizin oylarıve mail adresimize dışarıdangelen oylarla belirlendi. Busene RTDG ödülleri arasındaTurkuvaz Medya 5 ödülünsahibi oldu. Bunun ayrıbir anlamı var. ATV ve AHaber'e verilen bu 5 ödül,bir nevi Turkuvaz Medya'nınne kadar ileride ve başarılıolduğunun tescilidir."
5 DALDA ÖDÜL En İyi Yarışma Programı:Kim Milyoner Olmak İster? (ATV) En iyi Haber Programı:Diplomasi programı Orhan Sali(aHaber) En iyi Spor Programı:Takım Oyunu (aSpor) RTGD Cengiz PolatkanÖzel Ödülü:Can Okanar (aHaber) En İyi Kadın Oyuncu:Kırgın Çiçekler dizisinin kadınoyuncuları (atv)
'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Selçuk Yöntem, bayrağı Murat Yıldırım'a devrediyor.
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