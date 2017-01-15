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leri topladı

Grubu, önceki gün Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği ‘Geleneksel Medya Oscarları leri’ törenine 5 ödül alarak damga vurdu

Turkuvaz Medya ödülleri topladı
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin (RTGD) düzenlediği Geleneksel Medya Oscarları Ödülleri önceki gün düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya Grubu törende 5 dalda e layık görüldü. ATV, 'En İyi Yarışma Programı' ile 'En İyi Kadın Oyuncu'; A Haber, 'En İyi Haber Programı' ve 'Cengiz Polatkan Özel Ödülü'; A Spor da 'En İyi Spor Programı' dalında aldığı ödüllerle törene damgasını vurdu. RTGD Başkanı Vekili ve ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, törende şunları söyledi: medya 'nın gözdesi "Medya Oscarları adı altında her sene vermiş olduğumuz bu ödüller için çok titiz bir eleme süreci yaşadık. Ödüller iletişim fakültelerinden katılımlar, jürimizin oyları ve mail adresimize dışarıdan gelen oylarla belirlendi. Bu sene RTDG ödülleri arasında 5 ödülün sahibi oldu. Bunun ayrı bir anlamı var. ATV ve A Haber'e verilen bu 5 ödül, bir nevi Turkuvaz Medya'nın ne kadar ileride ve başarılı olduğunun tescilidir."

5 DALDA ÖDÜL
En İyi Yarışma Programı: Kim Milyoner Olmak İster? (ATV)
En iyi Haber Programı: Diplomasi programı Orhan Sali (aHaber)
En iyi Spor Programı: Takım Oyunu (aSpor)
RTGD Cengiz Polatkan Özel Ödülü: Can Okanar (aHaber)
En İyi Kadın Oyuncu: Kırgın Çiçekler dizisinin kadın oyuncuları (atv)

'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Selçuk Yöntem, bayrağı Murat Yıldırım'a devrediyor.
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