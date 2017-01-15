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coşkusu

Sıla coşkusu
Popçu , 'Heybeden Şarkılar' konser serisinin ilkini önceki akşam TİM Maslak Show Center'da gerçekleşti. Ünlü şarkıcı, kendi parçalarının yanı sıra milyonların beğenisini kazanmış şarkıları da seslendirerek kulakların pasını sildi.
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