Başarılı şarkıcı Emel Müftüoğlu, önceki gün Akmerkez'de objektiflere takıldı. Ünlü popçu, terör olaylarından korkup korkmadığı sorulunca "Ölürsek ölürüz, onlardan mı korkacağız? İnsanların inadına dışarı çıkması lazım" diye cevap verdi.