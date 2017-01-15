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Başarılı şarkıcı Emel Müftüoğlu, önceki gün Akmerkez'de objektiflere takıldı. Ünlü popçu, terör olaylarından korkup korkmadığı sorulunca "Ölürsek ölürüz, onlardan mı korkacağız? İnsanların inadına dışarı çıkması lazım" diye cevap verdi.
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