Yol Durumu
  1. Defne’nin aşkı
  2. Ailece gezinti

Ölürsek ölürüz

Ölürsek ölürüz
Başarılı şarkıcı Emel Müftüoğlu, önceki gün Akmerkez'de objektiflere takıldı. Ünlü popçu, terör olaylarından korkup korkmadığı sorulunca "Ölürsek ölürüz, onlardan mı korkacağız? İnsanların inadına dışarı çıkması lazım" diye cevap verdi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar