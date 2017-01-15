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Muhteşem 3’lü sahnede

Muhteşem 3’lü sahnede
Gittiği her konserde sahnede hem bateri çalıp hem de şarkı söyleyerek herkesi eğlendiren , yine kural bozmadı… Yılmaz, önceki akşam Zafer Algöz'le 'Fiyort' adlı mekanda sahne alan Hakan Altun'u dinlemeye gitti. Altun'un ünlü komedyeni sahneye davet etmesiyle Yılmaz, şovuna start verdi. Algöz'le 'Demba Ba' şarkısını söyleyen komedyen, bateri performansıyla da tam not aldı.


Bateri çalıp şarkı söyleyen Cem Yılmaz, iyice şişen göbeğiyle dikkat çekti.
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