Muhteşem 3’lü sahnede

Gittiği her konserde sahnede hem bateri çalıp hem de şarkı söyleyerek herkesi eğlendiren Cem Yılmaz, yine kural bozmadı… Yılmaz, önceki akşam Zafer Algöz'le 'Fiyort' adlı mekanda sahne alan Hakan Altun'u dinlemeye gitti. Altun'un ünlü komedyeni sahneye davet etmesiyle Yılmaz, şovuna start verdi. Algöz'le 'Demba Ba' şarkısını söyleyen komedyen, bateri performansıyla da tam not aldı.
Bateri çalıp şarkısöyleyen CemYılmaz, iyiceşişen göbeğiyledikkat çekti.
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