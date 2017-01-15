Şükran Ovalı ve Beşiktaşlı Caner Erkin, Rumeli Hisarı’nda 3 katlı villaya yerleşti. 12 bin dolara kiraladıkları evi baştan aşağı değiştiren Şükran Ovalı, kartal süslemeli eşyalarıyla Caner’in kalbini bir kez daha fethetti
Beraberliklerini 2Ocak'ta Roma'da nikahmasasına taşıyan ŞükranOvalı'yla Caner Erkin, geçtiğimizgünlerde yeni aşk yuvalarına taşındı.Evlenmeden önce Küçük Bebek'teoturan güzel oyuncu, Beşiktaşlıyıldızın isteğiyle Arnavutköy'de evarayışına girmişti. Semtte zevkinegöre bir ev bulamayan ikilinin RumeliHisarı'nda 3 katlı bir villa kiraladığıöğrenildi. Villayı aylık 12 bin dolara(yaklaşık 45 bin TL) tutan çiçeğiburnunda evli çift, yeni evlerinidekore ederken de en büyükaşkları olan Beşiktaş'tan ilhamaldı. Villanın dekorasyonuiçin yaklaşık 300 bin liraharcayan ikili, salondan mutfağayatak odasından banyoya kadar herdetaya aşklarını yansıttı.
HER YER SİYAH-BEYAZ
Salonu kartal desenli yastıklarlave biblolarla dekore eden ünlüçiftin evlerinin duvarlarını da kartaltablolarıyla süslediği konuşulanlararasında… Boğaz manzaralı villayısiyah-beyaz olarak dekore edenŞükran Ovalı'yla Caner Erkin'inBeşiktaş sevgisini evlerine de taşıması"ünlü çiftin kartal yuvası" olarakyorumlandı. Yeni evli çiftin Bebek'tekiküçük stüdyo daireden 3 katlıvillaya taşınması ise ikilinin bebekistediği iddialarını akıllara getirdi…
300 BİN LİRA HARCADI
Evlerinin dekorasyonu için 300 bin lira harcadığı öğrenilen Şükran Ovalı, Beşiktaş'ta top koşturan eşini mutlu etmeyi biliyor. Güzel oyuncu, Beşiktaş'ın simgesi olan kartal temalı eşyalarla evini süsleyerek Caner'i yine mest etti.
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