Yol Durumu
  1. Sıla coşkusu
  2. Defne’nin aşkı

Doğduğu yerde

Doğduğu yerde
Sosyetik güzel 'tan anlamlı ziyaret… Geçen hafta ABD'ye giden Fırat, önceki gün dünyaya geldiği hastaneyi ziyaret etti. California'daki Alta Bates Summit Medical Center önünde verdiği pozu "28 sene sonra doğduğum hastanede" notuyla paylaşan Fırat, mesajına babasının "Hastaneden el kadar çıktınız kazık kadar döndünüz" lafını da ekleyince herkesi güldürdü.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar