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Defne’nin aşkı

Defne’nin aşkı
Güzel oyuncu 'den eski nişanlısı Prof. Dr. Emre Alkin'e kedili gönderme… Geçtiğimiz aylarda Alkin'le yollarını ayırdığı ortaya çıkan Samyeli, önceki gün kedisiyle çekilen bu kareyi 'Aşk' notuyla paylaştı.
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