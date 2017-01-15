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Çirkinleşmeden bitsin

Mete İnan’la evliliğini bitirme kararı alan ayrılık için böyle konuştu

Çirkinleşmeden bitsin
Galerici eşi Mete Okay İnan'la boşanmak için gün sayan Ebru Destan'dan çarpıcı açıklamalar… İnan'la 2011'de evlenen ve bu evlilikten Oktay'la Ali adında 2 oğlu bulunan güzel sunucu, Bakırköy Aile Mahkemesi'nde 2 hafta önce boşanma davası açtı.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Ebru Destan İnan, boşanmayla ilgili "Davanın sonuçlanmasını bekliyorum. 2 çocuğumun da bu durumdan etkilenmemesi için evliliğimizin çirkinleşmeden bitmesini istiyorum" diye konuştu. Sunucu, eşinden boşanmak için 2 milyon lira manevi, 500 bin lira da maddi tazminat istiyor.
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