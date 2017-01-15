Çirkinleşmeden bitsin

Galerici eşi Mete Okayİnan'la boşanmak için günsayan Ebru Destan'dan çarpıcıaçıklamalar… İnan'la 2011'deevlenen ve bu evlilikten Oktay'la Aliadında 2 oğlu bulunan güzel sunucu,Bakırköy Aile Mahkemesi'nde2 hafta önce boşanma davası açtı.
Eşinden şiddet gördüğünü iddiaeden Ebru Destan İnan, boşanmayla ilgili"Davanın sonuçlanmasını bekliyorum. 2çocuğumun da bu durumdan etkilenmemesiiçin evliliğimizin çirkinleşmeden bitmesiniistiyorum" diye konuştu. Sunucu, eşindenboşanmak için 2 milyon lira manevi, 500 binlira da maddi tazminat istiyor.
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