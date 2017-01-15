Çirkinleşmeden bitsin

Galerici eşi Mete Okay İnan'la boşanmak için gün sayan Ebru Destan'dan çarpıcı açıklamalar… İnan'la 2011'de evlenen ve bu evlilikten Oktay'la Ali adında 2 oğlu bulunan güzel sunucu, Bakırköy Aile Mahkemesi'nde 2 hafta önce boşanma davası açtı.



Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Ebru Destan İnan, boşanmayla ilgili "Davanın sonuçlanmasını bekliyorum. 2 çocuğumun da bu durumdan etkilenmemesi için evliliğimizin çirkinleşmeden bitmesini istiyorum" diye konuştu. Sunucu, eşinden boşanmak için 2 milyon lira manevi, 500 bin lira da maddi tazminat istiyor.



