Boşanma operasyonu

Sarp Levendoğlu’nun ihanetiyle evliliğini bitirme kararı alan Birce Akalay, sessiz sedasız boşanmak için kolları sıvadı. Basına görüntü vermek istemeyen ikilinin boşanma davası Adalar Adliyesi’nde görülecek
Birce Akalay kendisi gibi oyuncu olan eşi SarpLevendoğlu'yla sessiz sedasız boşanmayahazırlanıyor… Levendoğlu'yla 2014 yılında nikahmasasına oturan Akalay, eşinin kendisini aldattığı iddiasıylaayrılık kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde "şiddetli geçimsizliknedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı"gerekçesiyle İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarakanlaşmalı boşanma davası açan güzel oyuncu, ayrılık sorularınasessiz kalsa da boşanma ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.
GÜNDEM OLMAK İSTEMİYOR
İddiaya göre Birce Akalay'la Sarp Levendoğlu'nunboşanma davası İstanbul Büyükada'daki AdalarAdliyesi'nde görülecek. Son günlerde basında sık sıkboşanma haberiyle yer almaktan dolayı bunalıma girdiği önesürülen Akalay'ın boşanma davasından sonra gazetecilereyakalanmamak için böyle bir tercih yaptığı öğrenildi. 3 yılönce Okan Bayülgen'le Şirin Ediger de 6 yıllık evlilikleriniAdalar Adliyesi'nde sessiz sedasız bir şekilde sonlandırarakbasının yoğun ilgisinden kaçmıştı.
İHANETİ AFFETMEDİ Adı'Deliormanlı' filminderol aldığı Derya Şensoy'laaşk dedikodularına karışan SarpLevendoğlu'nun Kadıköy'deki bir rockbarda genç bir kızla eğlenmesi Birce Akalayiçin bardağı taşıran son damlaydı. İhanethaberlerinin ardından ayrılık kararı alanAkalay'ın ilk işi ise eşini sosyal medyadatakibi bırakıp, omzundaki 'Sarp'yazan dövmeyi sildirmekoldu…
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