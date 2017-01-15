Boşanma operasyonu

Birce Akalay kendisi gibi oyuncu olan eşi Sarp Levendoğlu'yla sessiz sedasız boşanmaya hazırlanıyor… Levendoğlu'yla 2014 yılında nikah masasına oturan Akalay, eşinin kendisini aldattığı iddiasıyla ayrılık kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde "şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı boşanma davası açan güzel oyuncu, ayrılık sorularına sessiz kalsa da boşanma ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.



GÜNDEM OLMAK İSTEMİYOR

İddiaya göre Birce Akalay'la Sarp Levendoğlu'nun boşanma davası İstanbul Büyükada'daki Adalar Adliyesi'nde görülecek. Son günlerde basında sık sık boşanma haberiyle yer almaktan dolayı bunalıma girdiği öne sürülen Akalay'ın boşanma davasından sonra gazetecilere yakalanmamak için böyle bir tercih yaptığı öğrenildi. 3 yıl önce Okan Bayülgen'le Şirin Ediger de 6 yıllık evliliklerini Adalar Adliyesi'nde sessiz sedasız bir şekilde sonlandırarak basının yoğun ilgisinden kaçmıştı.



İHANETİ AFFETMEDİ

Adı 'Deliormanlı' filminde rol aldığı Derya Şensoy'la aşk dedikodularına karışan Sarp Levendoğlu'nun Kadıköy'deki bir rock barda genç bir kızla eğlenmesi Birce Akalay için bardağı taşıran son damlaydı. İhanet haberlerinin ardından ayrılık kararı alan Akalay'ın ilk işi ise eşini sosyal medyada takibi bırakıp, omzundaki 'Sarp' yazan dövmeyi sildirmek oldu…



DOĞAN SAVAŞ/ÖZEL



