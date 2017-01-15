Yol Durumu
  1. Ölürsek ölürüz
  2. Patron Bekir

Ailece gezinti

Ailece gezinti
Aşk hayatında mutluluğu bir türlü bulamayan , önceki gün annesi Meral Hanım ve ablası Aslı Rahat ile Zorlu AVM'deydi. Bir süredir yalnızlığı tercih eden güzel oyuncu, ailesiyle birlikte mağazaları dolaştı. Objektiflere gülümseyen Elmas, daha sonra ablası ve annesiyle bir restorana geçerek yemek yedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar