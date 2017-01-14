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Ziynet’in bebek dileği

Ziynet’in bebek dileği
Pop müziğin ünlü ismi Ziynet Sali, önceki gün bebeğini kucağına alan yakın dostu Gülşen'i hastanede ziyaret etti. 41 yaşındaki güzel şarkıcı, "Bebeği görünce benim de annelik hayalim kabardı. Daha bir kısmetim dahi yok ama bu yıl anne olmayı diliyorum" dedi.

Aydın HAMZA
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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