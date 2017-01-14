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Sportif Saran

Sportif Saran
Hayatını spora adayan ve sporun tüm dallarıyla ilgilenen Sadettin Saran, geçtiğimiz gün anne ve babasını ziyaret etmek için ABD'ye gitti. Burada da sporunu ihmal etmeyen ünlü işadamı, okyanusun derinliklerine daldı. Istakoz avlayan , objektiflere de yakaladığı ıstakozlarla işte böyle poz vermeyi ihmal etmedi.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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