Organik anne

Geçtiğimiz gün oğlu AzurBenan'ı kucağına alan Gülşen'inönceki gün de birçok ünlü ziyaretçisivardı. Funda Arar'dan FatihÜrek'e Mustafa Ceceli'denDemet Şener'e kadar birçok isimünlü popçuyu yalnız bırakmadı.Ziyaretçiler arasında en dikkatçeken isim ise Demet Akalın'dı.İlk günden beri Gülşen'in yanındaolan Akalın, önceki gün yinehastanedeydi.
Yakın dostu ve oğlununsağlığını düşünen Demet Akalın,Gülşen için hastaneye organiksebze ile meyve yolladı. Bu aradaünlü popçu, geçtiğimiz aylarda damemleketi Ordu'dan bir arsa satınaldı ve burada organik ürünleryetiştirdi. Hamileliği boyunca sürekliorganik beslenen Gülşen, daha uzunsüre de bu kuralını bozmayacak...
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