Yol Durumu
  1. Hayranı klipte
  2. Dünya onları izledi

Organik anne

Geçtiğimiz aylarda Ordu’dan aldığı arsada organik ürünler yetiştiren , dan sonra kural bozmadı. Hastanede olan şarkıcıya, Demet Akalın organik sebze-meyve yolladı

Organik anne
Geçtiğimiz gün oğlu Azur Benan'ı kucağına alan 'in önceki gün de birçok ünlü ziyaretçisi vardı. Funda Arar'dan Fatih Ürek'e Mustafa Ceceli'den Demet Şener'e kadar birçok isim ünlü popçuyu yalnız bırakmadı. Ziyaretçiler arasında en dikkat çeken isim ise Demet Akalın'dı. İlk günden beri Gülşen'in yanında olan Akalın, önceki gün yine hastanedeydi.

Yakın dostu ve oğlunun sağlığını düşünen Demet Akalın, Gülşen için hastaneye organik sebze ile meyve yolladı. Bu arada ünlü popçu, geçtiğimiz aylarda da memleketi Ordu'dan bir arsa satın aldı ve burada organik ürünler yetiştirdi. Hamileliği boyunca sürekli organik beslenen Gülşen, daha uzun süre de bu kuralını bozmayacak...

AYDIN HAMZA
Etiketler: ,
  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar