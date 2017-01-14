Maskeli Meryem

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' kadrosuna yeni katılan Meryem Uzerli, önceki gece paylaştığı bu kareyle güldürdü. Yüzüne maske yapıp 'Alice Harikalar Diyarında' kitabını okuyan Alman oyuncunun bu fotoğrafına hayranlarından "Bu halde bile birçok makyajlı kadından güzel görünüyorsun" şeklinde yorumlar yağdı.