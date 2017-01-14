Yol Durumu
  1. Işıklı ödüllendi
  2. Hayranı klipte

Kural bozdular

Kural bozdular
Yaklaşık 12 yıl aradan sonra 'Münaşaka' adlı tek kişilik gösterisi ile tekrar sahneye dönen Yılmaz Erdoğan, önceki akşam Uniq Hall'de son şovunu sergiledi. Usta sanatçıyı izleyenler arasında geçtiğimiz yaz dizi setinde başlayan aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Cansu Tosun'la Erkan Kolçak Köstendil de vardı.

Bugüne kadar hiçbir davete birlikte katılmayan ve gazetecilere yan yana poz vermeyen ünlü çift, bu kurallarını önceki akşam bozdu. Bir süre önce çıktıkları Amsterdam tatilinden dönen 'la Erkan Kolçak Köstendil'in mutluluğu da adeta yüzlerinden okunuyordu.
Etiketler:
  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar