Kural bozdular

Yaklaşık 12 yıl aradan sonra 'Münaşaka' adlı tek kişilik gösterisi ile tekrar sahneye dönen Yılmaz Erdoğan, önceki akşam Uniq Hall'de son şovunu sergiledi. Usta sanatçıyı izleyenler arasında geçtiğimiz yaz dizi setinde başlayan aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Cansu Tosun'la ErkanKolçak Köstendil de vardı.
Bugüne kadar hiçbir davete birlikte katılmayan ve gazetecilereyan yana poz vermeyen ünlü çift, bu kurallarını önceki akşam bozdu. Bir süre önce çıktıkları Amsterdamtatilinden dönen Cansu Tosun'la Erkan Kolçak Köstendil'in mutluluğu da adetayüzlerinden okunuyordu.
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