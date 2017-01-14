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Işıklı ödüllendi

Işıklı ödüllendi
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bu yıl 15.'sini gerçekleştirdiği 'Yılın Yıldızları Ödülleri', önceki akşam törenle sahiplerini buldu. Birçok sevilen dizinin müziğine imza atan Toygar Işıklı da gecede ödül alan isimlerdendi...
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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