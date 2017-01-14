Işıklı ödüllendi

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bu yıl 15.'sini gerçekleştirdiği 'Yılın Yıldızları Ödülleri', önceki akşam törenle sahiplerini buldu. Birçok sevilen dizinin müziğine imza atan Toygar Işıklı da gecede ödül alan isimlerdendi...