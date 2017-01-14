Son aylarda daldan dala konan Sinan Akçıl, yeni aşkıyla önceki gece yakalandı. 2 aydır adının anıldığı Rumen şarkıcı Otilia ile aynı araçta görüntülenen Akçıl, gazetecilerden kaçmak için hız limitini hiçe saydı ve ‘hızlı çapkın’ olduğunu kanıtladı!
Sinan Akçıl, hem aşk hayatında hem de trafikte gaza bastı! Ebru Şallı ile 2 yıllık birlikteliğini geçtiğimiz yaz başında noktalayan Akçıl'ın adı Şallı'dan sonra birçok isimle anıldı. Müjde Uzman'ın ardından Justin Bieber'in eski sevgilisi AlexandraRodriguez ile de aşk yaşadığı iddia edilen müzisyenin adı son dönemde ise dünyaca ünlü Rumen şarkıcıOtilia ile anılıyordu. Sinan Akçıl ve güzel şarkıcı, önceki akşam ise ilk kez objektiflere birlikte yakalandı... Cihangir'de geç saatlere kadar sarmaş dolaş eğlenen ünlü çift, mekandan sabaha karşı ayrıldı. Sinan Akçıl, aracın ön koltuğuna otururken Otilia ise arka koltuğa geçti. Akçıl, gazetecilerden kaçması için şoförüne talimat verse de başarılı olamadı. Sinan Akçıl ile Otilia, Taksim Meydanı'nda trafikte sıkışıp kalınca objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.
OLAY AŞK İLK KEZ BELGELENDİ
Sinan Akçıl, hemen yüzünü gizlemeye çalışırken Rumen şarkıcı da ne yapacağını şaşırdı. Araçla Beşiktaş Tüneli'ne giren Akçıl, şoförüne talimat verip hız sınırının 70 kilometre olduğu tünelde 120kilometre sürat yaptı. Kağıthane tünelinden çıkıp Maslak'ta özel bir siteye girerek izlerini kaybettiren Sinan Akçıl ile Otilia, tüm çabalarına rağmen aynıkareye girmekten kurtulamayınca ikilinin geçtiğimiz Kasım'dan beri konuşulan aşkı da ilk kez belgelendi.
AKÇIL DONDU KALDI
Gazetecileri atlatmak için kırk takla atan Sinan Akçıl, Taksim'deki sıkışık trafiğin azizliğine uğradı. Rumen sevgilisiyle aynı araçta objektiflere takılan ünlü müzisyen, flaşların patlamasıyla bir an donup kaldı. Akçıl, ardından yüzünü sakladı.
SİNAN'SIZ HAYAT DEVAM EDİYOR
HADİSE ÇIKTI 2008-2010 yılları arasında Sinan Akçıl'la aşk yaşayan Hadise, bu ilişkisinin ardından aşk hayatındançok kariyerine önem verdi... Önceki akşam Dubai The Global Village'dakonser veren ilk Türk sanatçı olarak tarihe geçen popçu, 20 binkişinin akın ettiği konserde kardeşi Derya Açıkgöz imzalı kıyafet giydi.
EBRU ŞOV YAPTI Omurilik felçlilerine ücretsiz pilates dersleri veren Ebru Şallı, önceki akşam da Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin özel gecesinde dans gösterisi sergiledi. Şallı, esnekliği ve güzelliğiyle herkesi büyüledi. SinanAkçıl'dan sonra aşk yaşadığı Cem Yılmaz'la ilgili konuşmayan Ebru Şallı, eski eşi Harun Tan için ise "Biz boşandık ama örnek bir ikiliyiz.Bizi her yerde birlikte görebilirsiniz" dedi.
HANDE AŞKA GELDİ Popçu HandeYener, önceki akşam44. yaş gününüŞişli'deki bir restorandakutladı. SinanAkçıl'dan sonra aşkyaşadığı Ozan Öğüt'leevliliğin eşiğindendönen Yener'e, şimdikinişanlısı Ümit CemŞenol sürpriz yaptı.Hande Yener, tümdostlarını bir mekandabuluşturan aşkı için"Cem hayatımıdeğiştirdi" dedi.
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