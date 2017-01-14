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Hemşire Burçin

Hemşire Burçin
Magazin dünyasının gözde çifti Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli'ye nazar değdi... Yakışıklı oyuncu, önceki akşam kulak kristallerinin kayması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Baş dönmesi şikayetiyle gittiği hastanede kontrol altında tutulan yakışıklı oyuncunun yanından Terzioğlu bir an olsun ayrılmadı. Aşkına bir hemşire edasıyla göz kulak olan Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli'nin iyileşmesiyle derin bir nefes aldı.

İLKER TOPARLANDI
Kaleli'nin hastaneye kaldırılması üzerine hayranları panik oldu. Kaleli, bunun üzerine "İyi dilekleriniz için çok teşekkürler, ufak bir rahatsızlıktı ve geçti" dedi.
  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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