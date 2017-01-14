Hemşire Burçin

Magazin dünyasının gözde çifti BurçinTerzioğlu ile İlkerKaleli'ye nazar değdi... Yakışıklı oyuncu, önceki akşam kulak kristallerinin kayması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Baş dönmesişikayetiyle gittiği hastanede kontrol altında tutulan yakışıklı oyuncunun yanından Terzioğlu bir an olsun ayrılmadı.Aşkına bir hemşire edasıylagöz kulak olan Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli'nin iyileşmesiyle derin bir nefes aldı.
İLKER TOPARLANDI
Kaleli'nin hastaneye kaldırılması üzerine hayranları panik oldu. Kaleli, bunun üzerine "İyi dilekleriniz için çok teşekkürler, ufak bir rahatsızlıktı ve geçti" dedi.
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