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Hayranı te

Hayranı klipte
Nilüfer, yeni albümü 'Yeniden, Yeni, Yine'nin ilk klibini 'Seni Kimler Aldı?' şarkısına çekti. te ünlü sanatçıya Beyza ve Engin Hepileri eşlik etti. Engin Hepileri, "Hayran olduğum Nilüfer'in klibinde oynamak benim için onur" dedi.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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