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Çocuk ruhlu Eliz

Çocuk ruhlu Eliz
Güzel stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, önceki gün instagram'da paylaştığı fotoğraflarıyla içindeki çocuğu gözler önüne serdi. Sakuçoğlu, dev bir oyuncak ayıyla çektirdiği bu sevimli fotoğrafların altına şöyle not düştü:

"Eğer arada bir çocukluk etmeyeceksen büyümenin bir anlamı yok." Sakuçoğlu'nun 'The Pohh' isimli ayısı da kadar ilgi gördü.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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