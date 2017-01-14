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Ayrılık yaramadı

Ayrılık yaramadı
Şimdilerde 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'dan boşanmak üzere olan Demet Şener, önceki gün avukatıyla birlikte objektiflere takıldı. Şener, ilki 27 Ocak'ta görülecek olan dava hakkında konuşmak istemedi. , objektiflere gülücükler saçsa da yüzünde ve özellikle de alın bölgesinde strese bağlı görülen damar genişlemesi gözlerden kaçmadı...

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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