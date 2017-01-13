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Yüzüğünü sakladı

Yüzüğünü sakladı
Azra Akın, önceki gün Akmerkez'de objektiflere yansıdı. Yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Atakan Koru'nun geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi ettiği Kainat güzeli, aşkının hediyesi olan yüzüğü saklamaya çalışsa da başarılı olamadı. Akın, tektaşını görüntüleyen habercilere "Taş değil, kaya" diye espri yaptı.

Keyifli olduğu gözlenen güzel oyuncu, uğradığı bir dükkandan yakınları için mücevher alışverişi yaptı. Bu arada ile Atakan Koru'nun bu yaz nikah masasına oturması bekleniyor.

Doğan SAVAŞ
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