Yol Durumu
  1. Telefon bağımlısı
  2. Gizemli sevgili

Yorgun düştü

Yorgun düştü
Güzel oyuncu Yasemin Allen, önceki gün Akmerkez'deydi. Son filmi 'Dönerse Senindir'in turnesi için sürekli seyahat eden Allen'in yorgunluğu yüzüne böyle yansıdı... Ünlü oyuncunun alnındaki sivilcesi de gözlerden kaçmazken , kısa bir alışveriş turunun ardından yorgunluk kahvesi içip AVM'den ayrıldı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar