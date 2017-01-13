Tuğba affetmedi

15 / 6
9 / 2
2 / -8
-5 / -18
3 / -6
5 / -1
2 / -8
16 / 7
-7 / -25
4 / 1
12 / 0
7 / -4
9 / -3
7 / -4
-2 / -11
4 / -6
3 / -6
-4 / -12
-1 / -10
5 / -4
10 / -2
11 / 2
-2 / -11
-1 / -9
10 / -2
9 / -4
2 / -6
3 / -11
6 / -2
2 / -4
-3 / -14
3 / -7
8 / 1
9 / 4
2 / -4
-3 / -12
13 / 5
-3 / -13
3 / -6
7 / 1
11 / 2
8 / 3
3 / -8
2 / -5
-6 / -23
1 / -10
1 / -8
-2 / -9
3 / -11
1 / -9
10 / 4
7 / -1
0 / -9
3 / -9
5 / -1
10 / -2
6 / 0
14 / 7
9 / -2
-5 / -11
0 / -6
3 / -7
9 / 4
14 / 6
9 / 4
8 / -1
10 / 3
7 / -1
8 / 2
-1 / -6
10 / 3
5 / -1
7 / -1
3 / -3
9 / 6
4 / -4
4 / -4
1 / -10
7 / 0
-1 / -8
9 / 2
Tuğba Özerk, Deniz Akkaya'ya dava açtı. Özerk, Akkaya'nın programında annesi Günay Kapani'ye "Günay Hanım, kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?" diye sormasıyla çileden çıktı. Ünlü şarkıcı Akkaya'ya açtığı 100 bin TL'lik manevi tazminat davasını kazandığı takdirde parayı şehit ailelerine bağışlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.