Tuğba affetmedi

Tuğba Özerk, Deniz Akkaya'ya dava açtı. Özerk, Akkaya'nın programında annesi Günay Kapani'ye "Günay Hanım, kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?" diye sormasıyla çileden çıktı. Ünlü şarkıcı Akkaya'ya açtığı 100 bin TL'lik manevi tazminat davasını kazandığı takdirde parayı şehit ailelerine bağışlayacak.