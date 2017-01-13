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Telefon bağımlısı

Telefon bağımlısı
Güzel model Özge Ulusoy, geçtiğimiz gün alışveriş için Nişantaşı City's'in yolunu tuttu. Her zamanki şık halleriyle objektiflere poz veren Ulusoy, alışveriş boyunca elinden telefonunu düşürmedi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel manken, alışverişi sırasında da Twitter'dan bol bol tweet attı.
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