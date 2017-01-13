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Sadece arkadaşız

Sadece arkadaşız
Şu sıralar Londra'da olan genç işadamı Hakan Sabancı, seyahati öncesinde Yeniköy Yelken Balıkçısı'nda arkadaşlarıyla yemek yedi. Geçtiğimiz gün ressam Nilay Erköseoğlu'yla Kartalkaya'da görüntülenen sosyetik çapkın, aşk iddialarını "Nilay Hanım, sadece arkadaşım" diyerek yalanladı.
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