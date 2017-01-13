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Issız kadın!

, ıssız adamlara rakip çıktı rakip çıktı! 1 buçuk yıllık aşkı Tuna Aksu’nun geçen ayki evlilik teklifini reddeden sunucu, Aksu’nun ‘Ya evlilik ya ayrılık’ diye çektiği reste de ‘Evlilik istemiyorum’ yanıtı verip ilişkiyi bitirdi

Issız kadın!
Güzel sunucu Burcu Esmersoy, aşk hayatıyla yine gündemde... İşletmeci sevgilisi Tuna Aksu'nun geçtiğimiz ay yaptığı evlenme teklifini "Sana aşık değilim. Bu yüzden seninle evlenmem" diyerek geri çeviren güzel sunucunun, evli bir erkekle aşk yaşadığı iddia edildi. Dün sabah Duymayan Kalmasın programına telefonla bağlanan Esmersoy, gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü bir işadamıyla yasak aşk yaşadığına dair çıkan haberleri yalanlayan güzel sunucu şunları söyledi:

'ERKEK Mİ KALMADI!'
"Dünyada erkek mi kalmadı da ben evli bir adamla birlikte olacağım?" Konuşurken ağladığı için sesi titreyen Esmersoy, 1 buçuk yıldır birlikte olduğu Tuna Aksu ile bir süre önce anlaşarak yollarını ayırdıklarını da sözlerine ekledi. Dedikodulara göre; Aksu geçtiğimiz ay yaptığı evlilik teklifini geri çeviren güzel sevgilisine "Ya evlilik, ya ayrılık" diye rest çekti. Tuna Aksu'nun bu restini de görmezden gelen , "Seninle evlenmeyeceğim" dedikten sonra Aksu ile aşkını noktaladı... Esmersoy'un bekar kalmaktaki bu ısrarı ise "Burcu, ıssız adamlara rakip çıkıp ıssız kadın oldu" yorumları yaptırdı.

EVLİ ADAM İSYANI
Özel hayatıyla ilgili konuşmaktan kaçınan Burcu Esmersoy, evli bir adamla yasak aşk yaşadığı iddiaları üzerine sessizliğini bozdu. Canlı yayına bağlandığı sırada üzüntüden gözyaşlarına hakim olamayan Esmersoy, iddialara "Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" diyerek ateş püskürdü. Güzel sunucu, "Tuna Aksu ayrılığının ardında Burcu Esmersoy'un evli bir erkekle birlikte olması yatıyor" şeklinde yapılan haber için dava açacağını da sözlerine ekledi.

EVLİLİK TEKLİFİ AYRILIK GETİRDİ
Esmersoy'la Aksu'nun evlilik krizi yaşadığını ilk TAKVİM duyurmuştu. Esmersoy'un Tuna Aksu'nun 25 bin dolarlık Trabzon setle yaptığı teklifini "Sana aşık değilim, senden çocuk istemiyorum" diye geri çevirmesi 13 Aralık 2016'da TAKVİM'de yer aldı.
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