Issız kadın!

Burcu Esmersoy, ıssız adamlara rakip çıktı rakip çıktı! 1 buçuk yıllık aşkı Tuna Aksu’nun geçen ayki evlilik teklifini reddeden sunucu, Aksu’nun ‘Ya evlilik ya ayrılık’ diye çektiği reste de ‘Evlilik istemiyorum’ yanıtı verip ilişkiyi bitirdi
Güzel sunucu BurcuEsmersoy, aşk hayatıylayine gündemde... İşletmecisevgilisi Tuna Aksu'nungeçtiğimiz ay yaptığıevlenme teklifini "Sana aşıkdeğilim. Bu yüzden seninleevlenmem" diyerek geriçeviren güzel sunucunun,evli bir erkekle aşkyaşadığı iddia edildi. Dünsabah Duymayan Kalmasınprogramına telefonla bağlananEsmersoy, gözyaşlarınahakim olamadı. Ünlübir işadamıyla yasak aşkyaşadığına dair çıkanhaberleri yalanlayan güzelsunucu şunları söyledi:
'ERKEK Mİ KALMADI!' "Dünyada erkek mikalmadı da ben evli biradamla birlikte olacağım?"Konuşurken ağladığı içinsesi titreyen Esmersoy, 1buçuk yıldır birlikte olduğuTuna Aksu ile bir süre önce anlaşarakyollarını ayırdıklarını da sözlerine ekledi.Dedikodulara göre; Aksu geçtiğimiz ayyaptığı evlilik teklifini geri çeviren güzelsevgilisine "Ya evlilik, ya ayrılık" diyerest çekti. Tuna Aksu'nun bu restini degörmezden gelen Burcu Esmersoy, "Seninleevlenmeyeceğim" dedikten sonra Aksuile aşkını noktaladı... Esmersoy'un bekarkalmaktaki bu ısrarı ise "Burcu, ıssızadamlara rakip çıkıp ıssız kadın oldu"yorumları yaptırdı.
EVLİ ADAM İSYANI Özelhayatıyla ilgili konuşmaktankaçınan Burcu Esmersoy, evlibir adamla yasak aşk yaşadığı iddialarıüzerine sessizliğini bozdu. Canlı yayınabağlandığı sırada üzüntüden gözyaşlarınahakim olamayan Esmersoy, iddialara "Beniitibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" diyerekateş püskürdü. Güzel sunucu, "Tuna Aksuayrılığının ardında Burcu Esmersoy'unevli bir erkekle birlikte olmasıyatıyor" şeklinde yapılan haber içindava açacağını da sözlerineekledi.
EVLİLİK TEKLİFİAYRILIK GETİRDİ
Esmersoy'la Aksu'nun evlilik krizi yaşadığını ilk TAKVİM duyurmuştu. Esmersoy'un Tuna Aksu'nun 25 bin dolarlık Trabzon setle yaptığı teklifini "Sana aşık değilim, senden çocuk istemiyorum" diye geri çevirmesi 13 Aralık 2016'da TAKVİM'de yer aldı.
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