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Gizemli sevgili

Gizemli sevgili
Hülya Avşar, önceki akşam Maslak'taki bir hastane çıkışı objektiflere yansıdı. Ablasının torununu görmeye giden güzel sanatçı, oğlu Azur Benan'ı kucağına alan Gülşen'i de gazeteciler aracılığıyla tebrik etti. Avşar Kızı, mektup şeklindeki cüzdanı soran gazetecilere ise "Sevgilimden geldi" diyerek espri yaptı.
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