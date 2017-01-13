Centilmen iş başında

Sevilen oyuncu İlker Aksum, önceki akşam nişanlısı Şeyma Şener ile birlikte Beyoğlu'nda objektiflere takıldı. Kar birikintilerinden dolayı yürümekte zorluk çeken ikiliden Aksum'un nişanlısının elini bir an olsun bırakmaması dikkat çekti. Gazetecileri gülümseyerek selamlayan ikili, "Evlilik ne zaman?" sorusu karşısında sessiz kalmayı tercih etti.



Doğan SAVAŞ