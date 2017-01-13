Bu kez ‘Geber’ dedi

'Allah Belanı Versin' adlı şarkısıyla ünlenen İsmail YK, 'Geber' adlı yeni single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müzikleri kendisine ait albümünün düzenlemesini de kendi yapan şarkıcı, sektörün zorlu günler geçirdiği gerekçesiyle çalışmasını sadece dijital platformlarda görücüye çıkardı. Sanatçı şarkıya Almanya'da klip çekti.