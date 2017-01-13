Balıkçı oldu

Yeni filmi 'Olanlar Oldu' ile 20 Ocak'ta sinemaseverleri güldürmeye hazırlanan Ata Demirer, beyazperdeden önce sosyal medyada hayranlarını gülümsetiyor. Deniz sevdasıyla bilinen ünlü şovmen, önceki gün bir balıkçıda çektirdiği bu pozu instagram'da paylaşınca hayranlarından "Oradan 2 kilo levrek versene" esprileri yapıldı.