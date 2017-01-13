Aşk itirafı yapıldı!

Sürekli "Sadece arkadaşız" diyerek aşklarını inkar eden Hande Doğandemir'le Mert Fırat, sonunda pes etti. Yaklaşık 2 aydır birlikte olan oyuncu çift, önceki akşam Cihangir'deydi. Karşılarında gazetecileri gören ikili, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Doğum gününü kutlayan Mert Fırat, Doğandemir'le ilişkilerinin güzel gittiğini söyleyerek aşkını itiraf etti.



Doğan SAVAŞ