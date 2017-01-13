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Aşk itirafı yapıldı!

Aşk itirafı yapıldı!
Sürekli "Sadece arkadaşız" diyerek aşklarını inkar eden Hande Doğandemir'le Mert Fırat, sonunda pes etti. Yaklaşık 2 aydır birlikte olan oyuncu çift, önceki akşam Cihangir'deydi. Karşılarında gazetecileri gören ikili, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Doğum gününü kutlayan Mert Fırat, Doğandemir'le ilişkilerinin güzel gittiğini söyleyerek aşkını itiraf etti.

Doğan SAVAŞ
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