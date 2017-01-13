Yol Durumu
  1. Centilmen iş başında
  2. Yüzüğünü sakladı

Action woman

Action woman
Mustafa Sandal'ın kendi gibi şarkıcı eşi , beyazperdeye yeşil ışık yaktı… 14 yaşından beri Sırbistan'da sahne alan güzel şarkıcı, Türkçe'ye çok hakim olamadığı için ülkemizde sanatın başka dallarında yer alabileceğini söyledi.

"Çocukluktan beri kickboks yapıyorum ve eskrim sporlarını da çok seviyorum. Bu yüzden aksiyon sahnelerinde çok başarılı olurum" diyen Emina Sandal, iyi bir projede eşi Mustafa Sandal'la oynayabileceğini de ekledi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar