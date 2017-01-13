Action woman

Mustafa Sandal'ın kendi gibi şarkıcı eşi Emina Sandal, beyazperdeye yeşil ışık yaktı… 14 yaşından beri Sırbistan'da sahne alan güzel şarkıcı, Türkçe'ye çok hakim olamadığı için ülkemizde sanatın başka dallarında yer alabileceğini söyledi.
"Çocukluktan beri kickboks yapıyorum ve eskrim sporlarını da çok seviyorum. Bu yüzden aksiyon sahnelerinde çok başarılı olurum" diyen Emina Sandal, iyi bir projede eşi Mustafa Sandal'la oynayabileceğini de ekledi.
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