ABD’de gaza bastı

Yaşamını uzun süredir ABD'de sürdüren oyuncu ve yoga eğitmeni Fadik SevinAtasoy, ilk eğitmenlik çalışmasını 27 Ocak'ta Los Angeles'ta hayata geçirecek. 5 yıldır kişiselgelişim, yoga ve meditasyonüzerine eğitimler alan Atasoy, 'The Happy Hour' ismini verdiği beden-ruh-zihin sağlığını korumaya yönelik özel çalışma için gün sayıyor.
Güzel oyuncu, Kate Hudson gibi yıldızlara da özel eğitimler vermeyi hedefliyor. Bu arada 2015'te 'The Sixth Degree' isimli filmde başrolde oynayan güzel oyuncu, çok yakında yeni bir sinema projesinde yer alacağının da müjdesini verdi. Atasoy, yinebaşrolünde olacağı ikinciuzun metraj Amerikan filminin anlaşması için önümüzdeki günlerde anlaşma imzalayacak.
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