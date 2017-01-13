ABD’de gaza bastı

Yaşamını uzun süredir ABD'de sürdüren oyuncu ve yoga eğitmeni Fadik Sevin Atasoy, ilk eğitmenlik çalışmasını 27 Ocak'ta Los Angeles'ta hayata geçirecek. 5 yıldır kişisel gelişim, yoga ve meditasyon üzerine eğitimler alan Atasoy, 'The Happy Hour' ismini verdiği beden-ruh-zihin sağlığını korumaya yönelik özel çalışma için gün sayıyor.



Güzel oyuncu, Kate Hudson gibi yıldızlara da özel eğitimler vermeyi hedefliyor. Bu arada 2015'te 'The Sixth Degree' isimli filmde başrolde oynayan güzel oyuncu, çok yakında yeni bir sinema projesinde yer alacağının da müjdesini verdi. Atasoy, yine başrolünde olacağı ikinci uzun metraj Amerikan filminin anlaşması için önümüzdeki günlerde anlaşma imzalayacak.