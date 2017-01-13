12 yıl sonra türkü okudu

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Aşk ve Mavi'de Emrah, bu akşam yayınlanacak yeni bölümde sürprize imza atacak. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde müzik ziyafeti yaşanacak! Emrah, 12 yıl aradansonra ilk kez türkü okuyarak seyirci karşısına çıkacak. Ali karakterine can veren Emrah, dizide Mavi'yi canlandıran Burcu Kıratlı'yla yemeğe çıktığı sahnede babasının en çok sevdiği türkü olan 'Kırmızı GülDemet Demet'i okuyacak.
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