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Termosta şifa var

Termosta şifa var
Oyuncu Bergüzar Korel, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Her zamanki gibi makyajsız halleriyle dikkat çeken Korel, alışveriş boyunca elinden düşürmediği termos bardağı sorulunca "Hastalıklardan korunmak için bitki çayı içiyorum" diyerek herkese de tavsiyede bulundu.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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