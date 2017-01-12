Termosta şifa var

Oyuncu Bergüzar Korel, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Her zamanki gibi makyajsız halleriyle dikkat çeken Korel, alışveriş boyunca elinden düşürmediği termos bardağı sorulunca "Hastalıklardan korunmak için bitki çayı içiyorum" diyerek herkese de tavsiyede bulundu.