Şahan’a mesaj

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki akşam eşi Neslişah Alkoçlar ve annesiyle birlikte Kuruçeşme'de bulunan bir mekanda yemekteydi. Ünlü çift, mekan çıkışında gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.
Oğlu Emir Aras'ın 1 yaşına basmasından bahseden Düzyatan, ''Çok güzel bir duygu, oğlumuz yavaş yavaş büyüyor'' dedi. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'la dostluğu için ise ''Şahan ve eşi çok iyi insanlar" yorumu yaptı.
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