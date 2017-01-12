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Şahan’a mesaj

Şahan’a mesaj
Ünlü oyuncu , önceki akşam eşi ve annesiyle birlikte Kuruçeşme'de bulunan bir mekanda yemekteydi. Ünlü çift, mekan çıkışında gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Oğlu Emir Aras'ın 1 yaşına basmasından bahseden Düzyatan, ''Çok güzel bir duygu, oğlumuz yavaş yavaş büyüyor'' dedi. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'la dostluğu için ise ''Şahan ve eşi çok iyi insanlar" yorumu yaptı.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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