Ölene kadar bugün başlıyor

Bu akşam saatler 20.00'yi gösterdiğindenefesler tutulacak ve 'Ölene Kadar',milyonları atv ekranına kilitleyecek…Fahriye Evcen, Engin Akyürek, Sarp Levendoğluve Gülcan Arslan'ın rol aldığı dizi, öyküsü ve güçlüoyuncu kadrosuyla yeni sezona damga vuracak.Yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı dizide; kötüinsanlar yüzünden topal kalan adalet sistemiylekaybedilen yılların ve haksız esaretin bedeli elealınacak. Umur Turagay'ın yönettiği ve senaryosunuise Elif Usman'ın kaleme aldığı 'Ölene Kadar'ınkonusu kısaca şöyle: Dağhan, 11 yıl önce evlenmeküzere olduğu kadının (Beril) babasını (Sezai)öldürmekten suçlu bulunup hapse atılmıştır. Olay birkomplodur. Beril'e aşık olan Ender bu komploylahem bir sırrını bilen Sezai'den kurtulmuş hem de Beril'ielde etmiştir. Dağhan'ı hapisten çıkaran kişi ise çiçeğiburnunda avukat Selvi'dir. Selvi herkesin gözündenkaçan bir delil bulup Dağhan'ı bu davayı açmaya iknaetmiş ve onun serbest kalmasını sağlamıştır...
SARP LEVENDOĞLU Sarp Levendoğlu, sahip olduklarını elinde tutmak için her şeyi göze alan ve Dağhan'ın hapisten çıkmasıyla her şeyini kaybetme riskiyle yüz yüze gelen Ender rolünde...
FAHRİYE EVCEN
Yıllarca artan suçluluk duygusundan kurtulmak isteyen ve bu yüzden de Dağhan'ın müebbet cezasına son veren avukat Selvi'ye ise güzel oyuncu Fahriye Evcen hayat veriyor.
ENGİN AKYÜREK
Başarılı oyuncu Akyürek, en güzel yıllarını ve sevdiği kadını işlemediği bir suç yüzünden kaybederek müebbete mahkum edilen Dağhan karakterini canlandırıyor.
GÜLCAN ARSLAN Gülcan Arslan ise karnında çocuğunu taşıdığı adamın babasını öldürdüğünü öğrendiğinde yaşadığı büyük yıkımın ardından çocukluk arkadaşı Ender'le evlenen Beril rolünde…
* Sadece Türkiye'de değil Ortadoğu'da da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Evcen ile Akyürek, hayranları tarafından birbirlerine şimdiden çok yakıştırıldı. 'Ölene Kadar'ı merakla bekleyen seyirci, "Fahriye ve Engin, ekranların en gözde ikilisi olmaya aday" yorumu yapıyor.
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