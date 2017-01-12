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bugün başlıyor

Büyük gün geldi çattı... Başrollerini ile ’in paylaştığı ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ‘’, bu akşam ilk bölümüyle atv’de ekrana gelecek

Ölene kadar bugün başlıyor
Bu akşam saatler 20.00'yi gösterdiğinde nefesler tutulacak ve 'Ölene Kadar', milyonları atv ekranına kilitleyecek… Fahriye Evcen, Engin Akyürek, Sarp Levendoğlu ve Gülcan Arslan'ın rol aldığı dizi, öyküsü ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezona damga vuracak. Yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı dizide; kötü insanlar yüzünden topal kalan adalet sistemiyle kaybedilen yılların ve haksız esaretin bedeli ele alınacak. Umur Turagay'ın yönettiği ve senaryosunu ise Elif Usman'ın kaleme aldığı ''ın konusu kısaca şöyle: Dağhan, 11 yıl önce evlenmek üzere olduğu kadının (Beril) babasını (Sezai) öldürmekten suçlu bulunup hapse atılmıştır. Olay bir komplodur. Beril'e aşık olan Ender bu komployla hem bir sırrını bilen Sezai'den kurtulmuş hem de Beril'i elde etmiştir. Dağhan'ı hapisten çıkaran kişi ise çiçeği burnunda avukat Selvi'dir. Selvi herkesin gözünden kaçan bir delil bulup Dağhan'ı bu davayı açmaya ikna etmiş ve onun serbest kalmasını sağlamıştır...
Ölene Kadar 1.bölüm 3.fragman


SARP LEVENDOĞLU
, sahip olduklarını elinde tutmak için her şeyi göze alan ve Dağhan'ın hapisten çıkmasıyla her şeyini kaybetme riskiyle yüz yüze gelen Ender rolünde...

FAHRİYE EVCEN
Yıllarca artan suçluluk duygusundan kurtulmak isteyen ve bu yüzden de Dağhan'ın müebbet cezasına son veren avukat Selvi'ye ise güzel oyuncu hayat veriyor.

ENGİN AKYÜREK
Başarılı oyuncu Akyürek, en güzel yıllarını ve sevdiği kadını işlemediği bir suç yüzünden kaybederek müebbete mahkum edilen Dağhan karakterini canlandırıyor.

GÜLCAN ARSLAN
ise karnında çocuğunu taşıdığı adamın babasını öldürdüğünü öğrendiğinde yaşadığı büyük yıkımın ardından çocukluk arkadaşı Ender'le evlenen Beril rolünde…


* Sadece Türkiye'de değil Ortadoğu'da da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Evcen ile Akyürek, hayranları tarafından birbirlerine şimdiden çok yakıştırıldı. 'Ölene Kadar'ı merakla bekleyen seyirci, "Fahriye ve Engin, ekranların en gözde ikilisi olmaya aday" yorumu yapıyor.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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