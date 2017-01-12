Modazedeler!

Hadise ve İlker Kaleliimaj yapayım derken alay konusu oldu! Reklam için kardeşinin tasarımını giyen popçu, spot ışıklarını hesaba katmayınca frikik verdi! Kaleli ise leopar desenli deri ceketi ile marjinal yıldız Lady Gaga’ya dahi benzetildi!
Magazin dünyasının iki ünlü ismi imaj uğrunasınıfta kaldı… Sahne ve TV programları için kardeşi DeryaAçıkgöz'ün tasarımlarını tercih eden Hadise, 'O Ses Türkiye' yarışmasındaki kıyafetiyle olay oldu. Yarışmanın önceki akşam ekrana gelen bölümünde Derya Açıkgöz imzalı bordo renk bir elbise giyen güzel şarkıcı, kıyafetinin azizliğine uğradı. Hadise, ablasının hazırladığı kıyafetintransparan detaylarını unutuncaspot ışıkları altında zor anlar yaşadı. Seksi popçu, 750 TL'lik olay kıyafetiyle çekilen pozunu instagram'da paylaşıp kardeşinin reklamını yaptı.
ESPRİLER HAVADA UÇUŞTU
Sanatçının transparan elbisesini gören takipçileri ise "Kardeş kardeşebunu yapar mı hiç?" diye espri yaptı. İmaj kurbanı bir diğer isimseİlker Kaleli'ydi… Kaleli, leopar kürkyakalı uzun deri ceketiyle herkesi güldürdü. Oyuncunun bu hallerini gören bazı takipçileri Kaleli'yi aykırı giyim tarzıyla bilinen dünyaca ünlü şarkıcıLady Gaga'ya benzetti. Sanatçının bazı muzır takipçileri ise "Bu resmenkomşu teyzenin kabanı", "Yoksasen Poyrazcan Durmaz mı oldun?" şeklinde esprili yorumlar yapmaktan kendini alamadı.
KARDEŞİNİN KURBANI
Hadise'nin kardeşinin tasarladığı bu kıyafetle sergilediği transparan görüntü için twitter'da "Kardeş kurbanı Hadise", "Kendimi Hadise'nin kıyafeti kadar temiz ve şeffaf hissediyorum", "Hadise'nin elbisesi yetişemeyince son anda üzerine tül geçirmişler" şeklinde espriler yapıldı.
İlker Kaleli, leopar desenli ve büyük yüzüklü bu fotoğrafını "Bu ülkede tarz yapılacaksa onu da en iyi biz yaparız" diyerek paylaşınca olanlar oldu.
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