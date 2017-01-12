Milyon dolarlık bebek doğdu

Güzel popçu Gülşen ile geçtiğimiz yıl Haziran'da Barcelona'da evlendiği Ozan Çolakoğlu, oğullarını kucağına aldı. Ünlü çift, önceki akşam bir özel hastanede dünyaya gelen oğullarına 'Azur Benan' ismini verdi. Eşiyle oğlunungeleceğini garantiye almak için bir bankada 1 milyon dolarlık hesap açan Gülşen ile 1 buçuk kilogram ağırlığındaki bebeğinin sağlığının iyi olduğu öğrenildi.
Eşiyle birlikte doğuma giren Ozan Çolakoğlu ise şu sözlerle mutluluğunu ifade etti: "Bebek ikimize de benziyor. Anlamı'parmakla gösterilen' olan Benan isminiannesi, 'gök mavisi' anlamına gelen veçok sevdiğim bir isim olan Azur'u iseben koydum. Bebeğimiz doğduğundamutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Benan için bir şarkı yapacağım. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun inşallah."
BİRDEMETHEDİYE
Gülşen'i doğum öncesinde ve sonrasında yalnız bırakmayan Demet Akalın, sanatçıya doğum hediyesi olarak 5'i 1 yerde taktı. Akalın, hastanedeki anne ve bebek odasını da özel olarak fil konseptiyle dekore ettirdi.
Doğum sırasında eşinin yanında olan ve kendini kaybettiğini söyleyen Ozan Çolakoğlu, çocuğunun adını taşıyan şekerlikleri basın mensuplarına hediye etti.
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