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Milyon dolarlık doğdu

40 yaşındaki , dün oğlunu kucağına aldı. Ünlü popçu ve eşi , geleceğini garanti altına almak için 1 milyon dolarlık hesap açtıkları lerine ‘’ ismini verdi..

Milyon dolarlık bebek doğdu
Güzel popçu Gülşen ile geçtiğimiz yıl Haziran'da Barcelona'da evlendiği Ozan Çolakoğlu, oğullarını kucağına aldı. Ünlü çift, önceki akşam bir özel hastanede dünyaya gelen oğullarına 'Azur Benan' ismini verdi. Eşiyle oğlunun geleceğini garantiye almak için bir bankada 1 milyon dolarlık hesap açan ile 1 buçuk kilogram ağırlığındaki bebeğinin sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Eşiyle birlikte doğuma giren ise şu sözlerle mutluluğunu ifade etti: "Bebek ikimize de benziyor. Anlamı 'parmakla gösterilen' olan Benan ismini annesi, 'gök mavisi' anlamına gelen ve çok sevdiğim bir isim olan Azur'u ise ben koydum. Bebeğimiz doğduğunda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Benan için bir şarkı yapacağım. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun inşallah."



BİR DEMET HEDİYE
Gülşen'i doğum öncesinde ve sonrasında yalnız bırakmayan , sanatçıya doğum hediyesi olarak 5'i 1 yerde taktı. Akalın, hastanedeki anne ve odasını da özel olarak fil konseptiyle dekore ettirdi.



Doğum sırasında eşinin yanında olan ve kendini kaybettiğini söyleyen Ozan Çolakoğlu, çocuğunun adını taşıyan şekerlikleri basın mensuplarına hediye etti.

AYDIN HAMZA
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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