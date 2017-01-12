Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kızılay Topluluğu Başkanı Muharrem Altıntaş, sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Altıntaş, Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasına dikkat çekmek için kan bağışladıktan sonra video yayınlayarak şarkıcı Niran Ünsal'a meydan okudu. Meydan okumayı kabul edip hemen kan veren ünlü şarkıcı da akımın devam etmesi için Cengiz Kurtoğlu ve Doğuş'a meydan okudu.