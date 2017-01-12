Yol Durumu
  1. İbo’nun zorlu süreci başladı
  2. Şahan’a mesaj

Meydan okudu

Meydan okudu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kızılay Topluluğu Başkanı Muharrem Altıntaş, sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Altıntaş, Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasına dikkat çekmek için kan bağışladıktan sonra video yayınlayarak şarkıcı Niran Ünsal'a meydan okudu. Meydan okumayı kabul edip hemen kan veren ünlü şarkıcı da akımın devam etmesi için Cengiz Kurtoğlu ve Doğuş'a meydan okudu.
Etiketler: ,
  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar