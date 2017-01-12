Maymunla poz

Tüm Türkiye soğuklarla başa çıkmaya çalışırken Merve Özbey, Tayland'ın gözde adası Ko Samui'ye kaçtı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Murat Binici'yle hava sıcaklığı 26 dereceyi bulan adaya giden Özbey, keyifli anlar yaşıyor. Her günü birbirinden eğlenceli aktivitelerle geçen sanatçı, önceki gün de sevimli bir maymunu böyle sevdi.