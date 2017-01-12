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Kardan adam değil karısı

Kardan adam değil karısı
Emre Altuğ, İstanbul'u Cuma gününden bu yana esir alan kar yağışını oğullarıyla keyfe çevirdi. Eski eşi Çağla Şıkel'den olan oğulları Kuzey ve Uzay'la evinin bahçesinde kardan adam yapan şarkıcı, bu anları da instagram'da paylaştı. Baba ve oğullarının yaptığı kardan adam ise daha çok kardan kadın gibiydi...

Altuğ, bu kardan adam için "Saçıyla başıyla kardan adamın eşini yaptık" diye yazdı.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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